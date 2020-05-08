Этот контент был опубликован 8 мая 2020 г. 16:57

Брюссель. 8 мая. ИНТЕРФАКС - Высокий представитель ЕС по иностранным делам Жозеп Боррель распространил в пятницу заявление от имени Евросоюза, в котором осуждается совершенный Ливийской национальной армией Халифы Хафтара обстрел Триполи.

"Европейский союз самым решительным образом осуждает последнюю серию беспорядочных обстрелов и атак против гражданских лиц, совершенных силами Хафтара, которые в ночь на 7 мая поразили ряд жилых кварталов в Триполи, в том числе вблизи дипломатического представительства Италии, убив, по меньшей мере, пятерых ни в чем не повинных гражданских лиц и ранив еще многих", - говорится в документе.

Боррель выразил солидарность ЕС с Италией и соболезнования семьям погибших граждан, а также пожелал выздоровления раненым.

"Мы подчеркиваем, что любой беспорядочный удар по гражданскому населению и гражданской инфраструктуре недопустим и противоречит уважению к человеческой жизни и международному гуманитарному праву", - заявил глава европейской дипломатии.

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