Брюссель. 15 мая. ИНТЕРФАКС - Главы МИД стран ЕС подтвердили в пятницу свою позицию о незаконности буровой операции Турции в исключительной экономической зоне Кипра.
"Мы сожалеем, что Турция еще не ответила на неоднократные призывы Европейского союза прекратить такую деятельность и повторяем наш призыв к Турции проявлять сдержанность, не допускать подобных действий и уважать суверенитет и суверенные права Кипра в соответствии с международным правом", - говорится в заявлении министров иностранных дел ЕС, которые в ходе телеконференции обсудили ситуацию в Восточном Средиземноморье.
В документе отмечается, что ЕС вынужден напомнить свою позицию в связи с последним решением Турции направить буровое судно на новую операцию в исключительной экономической зоне Кипра.
ЕС вновь подтвердил свою полную солидарность с Кипром и заявил о необходимости конкретных шагов по созданию условий, благоприятствующих диалогу.
Документ также содержит осуждение "эскалации нарушений Турцией греческого национального воздушного пространства".
Евросоюз призвал Турцию избегать угроз и действий, наносящих ущерб добрососедским отношениям, уважать международное право, включая морское право, и, в частности, суверенитет всех государств ЕС над их территориальным морем, а также все их суверенные права в своих морских зонах, и воздерживаться от нарушений суверенного воздушного пространства членов ЕС.
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