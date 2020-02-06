Этот контент был опубликован 6 февраля 2020 г. 11:27

Брюссель. 6 февраля. ИНТЕРФАКС - Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель и член Еврокомиссии по управлению кризисными ситуациями Янез Ленарчич в совместном заявлении призвали прекратить бомбардировки и иные атаки против мирных жителей на северо-западе Сирии.

"Европейский союз настоятельно призывает все стороны в конфликте обеспечить беспрепятственный гуманитарный доступ к людям, нуждающимся в помощи, и соблюдать нормы и обязательства международного гуманитарного права, включая защиту гражданских лиц", - говорится в коммюнике, распространенном в четверг в Брюсселе.

По словам Борреля и Ленарчича, усиление военных действий привело к "неизбирательным убийствам сотен мирных жителей". Они отметили, что под атаки по-прежнему попадают гражданские объекты в густонаселенных районах, медицинские учреждения и места размещения внутренне перемещенных лиц.

Только за последние два месяца, указывается в документе, более 500 тыс. человек были вынуждены покинуть свои дома, они сталкиваются с суровыми зимними условиями, не имея возможности удовлетворить основные потребности в жилье, воде, еде или медицинском обслуживании.

"Серьезные нарушения международного гуманитарного права стали обычным явлением", - подчеркнули высокопоставленные представители ЕС.

Они напомнили, что при посредничестве своих партнеров по оказанию гуманитарной помощи на местах Евросоюз оказывает чрезвычайную помощь миллионам нуждающихся в Сирии с начала конфликта. ЕС и его государства-члены выделили более 17 млрд евро для поддержки наиболее уязвимых групп населения в Сирии и в соседних странах.

"Европейский союз будет продолжать оказывать гуманитарную помощь до тех пор, пока сохраняются потребности в ней. Однако для оценки и удовлетворения всего спектра потребностей необходим беспрепятственный, безопасный и надежный доступ", - отмечается в совместном заявлении Борреля и Ленарчича.

Они заявили, что "человеческие страдания, которым подвергается гражданское население на северо-западе Сирии, недопустимы".

В документе подтверждается позиция ЕС, что военного решения сирийского конфликта не существует. Единственный путь к стабильности, отмечают Боррель и Ленарчич, - это заслуживающее доверия и инклюзивное политическое решение при содействии ООН в соответствии с резолюцией 2254 (2015) Совета Безопасности ООН.

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