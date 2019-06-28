Этот контент был опубликован 28 июня 2019 г. 11:58

Осака. 28 июня. ИНТЕРФАКС - Европейский союз открыт для честного бизнеса, но постоит за себя, если другие не будут играть по правилам, и готов вместе с другими партнерами устранить лазейки в глобальной торговой системе, которые создают напряженность, заявил председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер.

"Мы должны решать такие проблемы, как несправедливые промышленные субсидии и принудительная передача технологий", - подчеркнул он, выступая в пятницу в Осаке перед саммитом "большой двадцатки".

Он добавил, что ЕС тесно сотрудничает с США и Японией, а также с Китаем и другими странами в реформировании ВТО и создании равных правил игры на мировых рынках.

Глава исполнительной коллегии ЕС отметил, что на фоне неопределенности в мировой экономике европейская экономика продолжает стабильный и устойчивый рост. Седьмой год подряд она прирастает в среднем на 2%.

Инвестиции вернулись на докризисный уровень. Безработица находится на рекордно низком уровне с начала века и больше европейцев работают, чем когда-либо прежде: 240,7 млн человек. Причем, 13,4 млн рабочих мест были созданы с ноября 2014 года.

"Большая часть этого успеха связана с тем, что Европа открыта для честного бизнеса, - заявил он. - ЕС является торговым партнером номер один для 80 стран мира. У нас есть 72 торговых соглашения, и только по поручению этого состава (Европейской) Комиссии мы открыли торговые отношения с 15 странами - от Канады до Японии, от Украины до Эквадора".

В жизни ЕС внешняя торговля играет особенно важную роль. 36 млн рабочих мест поддерживаются за счет экспорта, и почти 700 000 малых предприятий получают выгоду от международной торговли.

"Но мы не наивные свободные трейдеры, - оговорился Юнкер. - За последние пять лет мы приняли 42 новые антидемпинговые и антидотационные меры. Мы ввели механизм проверки инвестиций, и я надеюсь, что предложение Комиссии по инструменту инвестиционных закупок также будет принято в скором времени".

Отмечая исключительную важность борьбы с изменением климата и адаптации к нему, Юнкер сообщил, что 25% следующего долгосрочного бюджета ЕС составят инвестиции в климатические действия.

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