Этот контент был опубликован 3 октября 2019 г. 8:44

Вильнюс. 3 октября. ИНТЕРФАКС-ЗАПАД/BNS - Министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс не поедет в Белоруссию в связи с тем, что дипломатическое ведомство Евросоюза отменило визит в Минск, сообщили в четверг литовские дипломаты.

"Европейское ведомство по иностранным делам отозвало визит на высоком уровне в Минск", - сказала BNS пресс-атташе министра Раса Якилайтене.

Линкявичюс на этой неделе планировал принять участие во встрече министров стран-участниц программы Евросоюза "Восточное партнерство" в Белоруссии.

Яч

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