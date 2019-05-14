Этот контент был опубликован 14 мая 2019 г. 18:37

Брюссель. 14 мая. ИНТЕРФАКС - Евросоюз подвел итоги первого года с начала запуска механизма Постоянного структурированного сотрудничества в области обороны (PESCO), отметил успешное его развитие и заявил о его согласованности с НАТО.

Во вторник Совет по иностранным делам ЕС, котором участвовали также министры обороны, обсудил ход реализации PESCO за первый полный год, принял рекомендации правительствам, сообщается в коммюнике Совета.

"Совет подчеркнул, что участвующие государства (а это подавляющее большинство стран ЕС - ИФ) добились прогресса в увеличении оборонных бюджетов и совместных инвестиций в оборону, увеличив совокупный оборонный бюджет на 3,3% в 2018 году и 4,6% в 2019 году", - говорится в коммюнике.

"Еще одна положительная тенденция, - отмечается в нем, - все более широкое использование государствами-участниками механизмов, инициатив и инструментов ЕС в планировании национальной обороны, таких как пересмотренный План развития потенциала (CDP), Скоординированный ежегодный обзор по обороне (CARD) и Европейская программа развития оборонной промышленности (EDIDP). Они начали подготовку к созданию Европейского фонда обороны, который должен заменить EDIDP на период 2021-2027".

В постановлении Совета перечислены рекомендации правительствам государств-участников структурированного сотрудничества. Они касаются приведения их систем обороны в соответствие друг с другом. В частности, речь идет о совместном развитии оборонного потенциала, готовности вооруженных сил к развертыванию для военных операций и миссий в рамках Общей политики и политики безопасности (CSDP).

Государствам рекомендуется сосредоточиться на быстром и эффективном выполнении 34 проектов PESCO, в которых они участвуют. Поскольку большинство проектов PESCO также отражают и приоритеты НАТО, при их реализации будет обеспечена согласованность между ЕС и НАТО. Следующий после 2019 года конкурс проектов PESCO состоится в 2021 году.

Совет ЕС принял решение о создании Постоянного структурированного сотрудничества (PESCO) 11 декабря 2017 года. Оно позволяет тем членам ЕС, которые желают и могут более тесно взаимодействовать в области обороны, совместно развивать оборонные возможности, инвестировать в совместные проекты, повышать оперативную готовность и вклад своих вооруженных сил в совместную оборону.

Совет согласовал первые 17 проектов 11 декабря 2017 года и официально утвердил их 6 марта 2018 года. 17 дополнительных проектов были приняты 11 ноября 2018 года. Они охватывают такие области, как подготовка кадров, развитие военного потенциала и оперативная готовность на суше, на море и в воздухе, а также кибероборона.

В PESCO участвуют 25 из 28 стран ЕС: Австрия, Бельгия, Болгария, Чехия, Хорватия, Кипр, Эстония, Финляндия, Франция, Германия, Греция, Венгрия, Италия, Ирландия, Латвия, Литва, Люксембург, Нидерланды, Польша, Португалия. Румыния, Словения, Словакия, Испания и Швеция.

ав

Neuer Inhalt Horizontal Line

Teaser Instagram Присоединяйтесь к нам в Инстаграме!