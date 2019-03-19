Этот контент был опубликован 19 марта 2019 г. 14:21

Брюссель. 19 марта. ИНТЕРФАКС - В ЕС внимательно наблюдают за развитием ситуации вокруг планируемого выхода Великобритании из союза, но заявляют, что сейчас мяч находится на стороне Лондона, заявил во вторник официальный представитель Еврокомиссии Маргаритис Схинас.

"Конечно, мы очень внимательно отслеживаем все происходящее в Палате общин. Но не нам комментировать или вмешиваться в парламентские процедуры или конвенции Великобритании", - сказал пресс-секретарь журналистам, напомнив, что до предусмотренного выхода Великобритании из Евросоюза осталось ровно 10 дней.

"Это премьер-министр (Тереза Мэй - ИФ) и ее правительство должны принимать решение о последующих этапах и затем быстро нас информировать", - добавил М.Схинас.

Он напомнил, что саммит ЕС будет рассматривать вопрос о Brexit в четверг, 21 марта.

1ов ар

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