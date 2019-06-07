Этот контент был опубликован 7 июня 2019 г. 9:30

Лондон. 7 июня. ИНТЕРФАКС - ФРГ и значительная часть стран ЕС готовы предоставить Лондону отсрочку реализации Brexit до поздней весны 2020 года в независимости от того, кто станет новым британским премьер-министром, пишет британская газета The Times со ссылкой на источник в Брюсселе.

"Мы ненавидим (этот вариант - ИФ), но мы готовы предоставить им (британцам - ИФ) еще одну отсрочку. В конце концов, никто не хочет выглядеть так, будто махнул на все рукой", - отметил источник.

При этом, по данным The Times, к очередной отсрочке готовятся не менее 25 правительств стран ЕС. Также большинство стран ЕС полагает, что новому лидеру Консервативной партии Великобритании и премьер-министру придется использовать предоставленное время для организации второго референдума по Brexit - с целью преодоления тупиковой ситуации с соглашением по Brexit в парламенте.

По мнению источника, вариант "жесткого" Brexit - без соглашения с ЕС - станет фатальным для британского правительства.

"Большинства в парламенте в пользу (этого варианта - ИФ) не будет, и правительство рухнет. А новое правительство... вероятно, скажет: "Сами мы решить не можем, мы спросим людей вновь на втором референдуме", - полагает источник.

Однако большинство стран ЕС согласились с тем, что предел новой отсрочки по Brexit - июнь 2020 года: к тому времени страны ЕС должны согласовать планы расходов на следующий семилетний период, начинающийся с 2021 года.

"Пока они (британцы - ИФ) не скажут: "Мы собираемся оставаться на весь финансовый период", то есть фактически останутся, то (отсрочка - ИФ) не может выйти за пределы поздней весны 2020 года. Она не может быть дольше", - подчеркнул источник.

The Times добавляет, что ключевой саммит по проблеме Brexit должен пройти 17 октября в Брюсселе - с участием нового премьер-министра Великобритании и руководителей стран ЕС.

В минувший понедельник президент Франции Эмманюэль Макрон заявлял, что выход Великобритании из ЕС должен состояться в конце октября и что больше никаких переносов этой даты быть не должно.

Великобритания ранее добилась, чтобы сроки Brexit были перенесены на 31 октября 2019 года. За это время страна должна ратифицировать соглашение о выходе из ЕС, в противном случае она покинет Евросоюз без договоренностей с Брюсселем.

В пятницу Тереза Мэй из-за сложностей с Brexit официально покидает пост лидера Консервативной партии Великобритании. В то же время она останется на посту премьера до тех пор, пока партия не изберет ее преемника.

Ожидается, что нового лидера консерваторов выберут на неделе, начинающейся 22 июля, поэтому Мэй может остаться на посту премьера еще шесть недель.

Наиболее вероятными кандидатами на должность премьер-министра Великобритании в СМИ считаются бывший глава МИД Великобритании Борис Джонсон, нынешний глава МИД Великобритании Джереми Хант, бывший лидер палаты общин Великобритании Андреа Лидсом, а также министр окружающей среды Майкл Гоув.

1аю ар

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