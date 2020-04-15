Этот контент был опубликован 15 апреля 2020 г. 20:56

Брюссель. 15 апреля. ИНТЕРФАКС - Возобновление экономической деятельности в Европейском союзе по мере выхода из кризиса COVID-19 будет поэтапным при соблюдении мер предосторожности.

Общие принципы возвращения экономики стран ЕС к нормальному состоянию определены в дорожной карте, которую в среду представили председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен и председатель Европейского совета Шарль Мишель.

В ней допускаются несколько моделей перехода к норме: для рабочих мест с незначительным уровнем контакта между сотрудниками, для тех, что подходят для удаленной работы, по экономической значимости, возможности сменной работы и т.д.

В любом случае, не все трудоспособное население сможет одновременно вернуться к работе, отмечается в дорожной карте. В первую очередь, речь пойдет о группах и отраслях, наименее подверженных риску и наиболее необходимых для экономической деятельности (например, о транспорте).

Поскольку условие социального дистанцирования останется, по-прежнему будет востребована удаленная работа. На рабочем месте должны соблюдаться правила техники безопасности и охраны труда, введенные в связи с пандемией.

Еврокомиссия создаст подразделение быстрого оповещения, которое будет выявлять нарушения в цепочках поставок, опираясь на ассоциации участников рынка, изыскиваться оптимальные пути устранения этих сбоев.

В дорожной карте содержатся рекомендации постепенного снятия ограничений на скопления людей. В порядке приоритетности идут школы и университеты (с усилением гигиены, расширением пространства в расчете на учащегося, повышением роли дистанционного обучения и т. д.). Затем - розничная торговля с возможными ограничениями (например, максимального количества людей в торговых залах и т. д.). Для ресторанов и кафе возможны ограничения часов работы, максимального наполнения.

Постепенное восстановление транспортных услуг связано со степенью риска. Ограничения поездок на легковом автомобиле должны быть сняты как можно скорее, в то время как коллективные виды транспорта - будут восстанавливать постепенно в сопровождении мер, снижающих риски (например, уменьшение плотности пассажиров в транспортных средствах, сокращение интервалов движения, использование масок и защитных барьеров, частая дезинфекция и т. д.)

В дорожной карте ЕС подчеркивается, что переход к нормальному состоянию экономики и общества должен быть под постоянным контролем и при готовности к возвращению к более строгим мерам в случае роста уровня заражения, в том числе на международном уровне.

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