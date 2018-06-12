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Этот контент был опубликован 12 июня 2018 г. 20:18 12.06.2018 - 20:18

Брюссель. 12 июня. ИНТЕРФАКС - Евросоюз продолжает осуждать признание Россией "отколовшихся грузинских регионов" Абхазии и Южной Осетии, считая это нарушением международного права, только усложняющим решение конфликта, заявила глава дипломатии ЕС Федерика Могерини.

"Мы также осуждаем шаги, предпринятые Москвой для закрепления того, что она называет "новыми реальностями" на местах. Помимо прочего, мы не приемлем наращивание Россией военного присутствия в отколовшихся субъектах и строительство ею физических заграждений на разделительных линиях", - сказала Ф.Могерини во вторник, выступая на пленарной сессии Европарламента в Страсбурге.

При этом она пояснила, что политика ЕС в регионе отмечена не только непризнанием независимости республик, но также и обязательствами по отношению к ним, в полном соответствии с подходом грузинского правительства.

По ее словам, Евросоюз стремится включать в свои программы Абхазию и Южную Осетию, когда это возможно; это касается, например, программ по сельскому хозяйству, развитию сельских районов и профессиональному обучению.

"Мы также помогаем инициативам гражданского общества в этих регионах", - сообщила высокий представитель ЕС по иностранным делам.

Она подчеркнула, что все действия ЕС в Абхазии и Южной Осетии координируются с Тбилиси, одобряются правительством Грузии и полностью соответствуют ее политике.

Ф.Могерини сказала, что в разгар войны 10 лет назад "посредничество Европейского союза предотвратило дальнейшую эскалацию и в конечном итоге привело к прекращению военных действий".

"С тех пор Европейский союз является центральным актором процесса управления последствиями конфликта, улучшения жизни всех людей в регионе и поиска долгосрочного решения", - сказала глава дипломатии ЕС.

По ее словам, Европейский союз играет особую роль, особенно благодаря миссии наблюдателей ЕС в Грузии. "На сегодняшний день мы представляем единственное международное присутствие наблюдателей на этом пространстве. Миссия выполнила незаменимую функцию по стабилизации на благо всех сообществ, пострадавших от конфликта", - заявила Ф.Могерини.

В настоящее время, отметила она, миссия насчитывает более 200 гражданских экспертов в районах, прилегающих к отколовшимся от Грузии регионам.

1ов аг

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