Этот контент был опубликован 16 июня 2019 г. 21:37

Брюссель. 16 июня. ИНТЕРФАКС - Евросоюз поддержал предложение премьер-министра Ливии Фаиза Серраджа о прекращении конфликта в стране.

"Европейский союз всегда поддерживал любые конструктивные предложения по продвижению политического процесса в Ливии под эгидой ООН и прекращению конфликтов и раскола", - заявил в воскресенье представитель Европейской внешнеполитической службы (ЕВС).

"Сегодняшнее предложение премьер-министра Ливии Фаиза Мустафы Серраджа, безусловно, является шагом в этом направлении. ЕС будет и впредь поддерживать народ Ливии и ООН в их решимости строить прочный мир, стабильность и процветание", - подчеркивается в заявлении.

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