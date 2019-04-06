Этот контент был опубликован 6 апреля 2019 г. 16:32

Брюссель. 6 апреля. ИНТЕРФАКС - Евросоюз выразил поддержку Международному уголовному суду (МУС) в связи с решением американских властей аннулировать визу для въезда в США прокурору суда.

"Европейский союз вновь заявляет о своей серьезной обеспокоенности политикой США в отношении МУС", - говорится в распространенном в субботу заявлении пресс-секретаря Европейской внешнеполитической службы.

"МУС играет ключевую роль в борьбе с безнаказанностью, - отмечается в нем. - ЕС подчеркивает, что защита нейтралитета и судебной независимости МУС имеет первостепенное значение для его эффективности и надлежащего функционирования".

ЕС ожидает от США, что любые меры, принятые ими в отношении МУС, будут полностью соответствовать их международным обязательствам и должным образом учитывать Соглашение между МУС и ООН.

ЕС полностью поддерживает МУС, его независимость, и привержен сотрудничеству с ним, чтобы обеспечить его действенность, ожидает от государств необходимой помощи и поддержки, отмечается в документе.

вш

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