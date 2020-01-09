Этот контент был опубликован 9 января 2020 г. 19:55

Брюссель. 9 января. ИНТЕРФАКС - Европейский союз считает, что голосование, которое привело к выборам Луиса Парры председателем Национального собрания Венесуэлы, не является законным, поскольку не соблюдались ни юридические процедуры, ни демократические конституционные принципы, заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель.

"ЕС заявляет о своей полной поддержке Хуана Гуайдо в качестве председателя Национального собрания и решительно отвергает нарушения демократического, конституционного и прозрачного функционирования парламента, а также постоянные запугивания, насилие и произвольные решения в отношении его членов", - говорится в коммюнике, распространенном вечером в четверг в Брюсселе.

В документе подчеркивается, что члены Национального собрания "должны иметь возможность выполнять свой парламентский мандат, полученный от венесуэльского народа, без каких-либо запугиваний или репрессий".

"Недавние действия против единственного демократически избранного органа в Венесуэле - Национального собрания - и многих его членов, включая председателя парламента, еще более обострили венесуэльский кризис. Попытки принудительно заблокировать законный процесс выборов руководства Национального собрания 5 января и применение силы против его председателя и нескольких законодателей с целью воспрепятствовать их доступу в парламент совершенно неприемлемы", - подчеркнул Боррель.

Он отметил, что "в свете этих серьезных действий и решений, подрывающих демократию, верховенство закона и права человека, ЕС готов начать работу по применению целенаправленных мер против лиц, причастных к нарушению этих принципов и прав".

По его заверению, "эти меры никоим образом не нанесут вреда венесуэльскому народу, который уже серьезно пострадал от кризиса".

Глава европейской дипломатии пообещал, что ЕС продолжит оказывать помощь населению и рассматривает дальнейшие шаги по смягчению гуманитарного кризиса в Венесуэле.

В то же время, по его словам, ЕС приложит все усилия, чтобы помочь "подлинному и инклюзивному процессу восстановления демократии и верховенства закона посредством свободных и справедливых президентских выборов".

Ранее в четверг о поддержке Гуайдо в качестве главы парламента Венесуэлы заявила Международная контактная группа.

В минувшее воскресенье президент Венесуэлы Николас Мадуро признал Парру новым спикером парламента. "Национальное собрание приняло решение, и теперь там новое руководство (...) депутат Хуан Гуайдо был изгнан из Национального собрания голосами своей собственной оппозиции", - заявил Мадуро в телеобращении, транслировавшемся в его твиттере.

Парра был приведен к присяге при поддержке 40 законодателей из партии Мадуро. По данным оппозиции, число голосов в поддержку Парры не соответствовало минимальному количеству, необходимому для голосования.

Представители оппозиции назвали данное решение "парламентским переворотом", заявив, что таким образом правительство Мадуро пытается захватить власть в парламенте страны, считавшемся одним из последних демократических институтов Венесуэлы.

Силы безопасности, преданные Мадуро, охраняли здание Национального собрания, не допуская в него некоторых депутатов от оппозиции. Как отметил президент, это было сделано для того, чтобы избежать провокаций, а сам экс-спикер не явился, так как не набирал необходимое количество голосов.

Тем временем в твиттере Гуайдо было видно, как тот пытается перелезть через кованую ограду, чтобы попасть внутрь, но солдаты национальной гвардии не дают ему этого сделать.

Ситуация в Венесуэле обострилась после того, как 23 января 2019 года лидер местной оппозиции Хуан Гуайдо, назначение которого на пост спикера парламента двумя днями ранее аннулировал Верховный суд, объявил себя исполняющим обязанности президента. Временным главой государства его признали США, к ним присоединились участники Группы Лимы (за исключением Мексики), Организация американских государств и большинство стран Евросоюза. Мадуро назвал произошедшее попыткой переворота и заявил о разрыве дипломатических отношений с США. В его поддержку высказались Россия, Белоруссия, Боливия, Иран, Китай, Куба, Никарагуа, Сирия и Турция.

1ов бп

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