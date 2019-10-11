Этот контент был опубликован 11 октября 2019 г. 14:11

Брюссель. 11 октября. ИНТЕРФАКС - Евросоюз продолжает дипломатические усилия в связи с военной операцией Турции на северо-востоке Сирии, заявила Майя Коцьянчич, официальный представитель главы дипломатии ЕС Федерики Могерини.

"Контакты институтов Евросоюза с Турцией и другими партнерами продолжаются. В этих контактах также участвуют некоторые государства-члены ЕС", - сказала пресс-секретарь в пятницу на брифинге в Брюсселе, отвечая на вопрос, что предпринимает Евросоюз в связи с турецким военным вмешательством в Сирии.

Она допустила, что новая реакция ЕС может последовать после заседания Совета ЕС по иностранным делам 14 октября в Люксембурге, в повестку которого включен вопрос о Сирии.

При этом Коцьянчич отметила: "На данном этапе позиция союза не изменилась. В течение последних трех дней мы неоднократно излагали эту позицию. В понедельник министры иностранных дел будут обсуждать этот вопрос с различных точек зрения, и главы государств и правительств тоже затронут эту тему во время саммита (ЕС 17-18 октября в Брюсселе - ИФ)".

ЕС осудил турецкую военную операцию в Сирии, указав на то, что она еще больше дестабилизирует обстановку в регионе, приведет к новым страданиям гражданского населения и перемещению людей, нанесет ущерб усилиям международной коалиции по разгрому террористов.

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