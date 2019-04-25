Этот контент был опубликован 25 апреля 2019 г. 14:44

Брюссель. 25 апреля. ИНТЕРФАКС - ЕС считает необходимым продолжать реализацию минских договоренностей по урегулированию на востоке Украины и оказывает содействие Франции и Германии в выполнении этой цели, сообщил в четверг "Интерфаксу" представитель Европейской комиссии на условиях анонимности.

"ЕС поддерживает усилия Франции и Германии в рамках нормандского формата, также как Трехстороннюю контактную группу и ОБСЕ в их содействии выполнению минских соглашений", - отметил он.

"Мы (ЕС - ИФ) ожидаем, что все стороны быстро и в полной мере выполнят минские договоренности и будут уважать обязательства для достижения устойчивого политического решения конфликта на Украине - в соответствии с принципами ОБСЕ", - отметил собеседник агентства.

Он подчеркнул, что процесс нормализации ситуации в Донбассе должен проходить с соблюдением суверенитета, территориальной целостности и независимости Украины.

1аю ар ан

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