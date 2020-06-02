Этот контент был опубликован 2 июня 2020 г. 23:00

Брюссель. 3 июня. ИНТЕРФАКС - Европейский союз подтвердил позицию по решению палестино-израильского конфликта на основе сосуществования двух государств, предостерег от односторонних шагов и призвал к возобновлению диалога.

"ЕС по-прежнему считает, что сотрудничество и переговоры, направленные на достижение жизнеспособного решения на основе (сосуществования) двух государств, являются единственным надежным способом достижения устойчивого мира в регионе", - заявил высокий представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.

Он организовал во вторник под председательством Норвегии совещание группы доноров Специального комитета по связям для координации международной помощи Палестине (AHLC). Мероприятие прошло в форме видеоконференции.

ЕС будет продолжать неустанно работать с Норвегией и другими партнерами для восстановления доверия между сторонами и будет продолжать поддерживать усилия, направленные на возрождение политического процесса в соответствии с международным правом, которое обеспечивает равные права и является приемлемым для обеих сторон, сказал Боррель в своем обращении к участникам.

Во встрече приняли участие 25 стран-доноров.

В последнее десятилетие ЕС и его государства-члены ежегодно выделяли около 600 млн евро на поддержку палестинского народа.

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