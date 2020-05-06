Этот контент был опубликован 6 мая 2020 г. 22:26

Брюссель. 6 мая. ИНТЕРФАКС - Евросоюз подтвердил "европейскую перспективу" для западнобалканских стран, связав ее с проведением необходимых реформ, соблюдением ценностей, правил и стандартов ЕС.

ЕС и его западнобалканские партнеры приняли в среду Загребскую декларацию по итогам саммита, который из-за пандемии коронавируса прошел в форме видеоконференции.

В ней они совместно заявили цель "создания мирной, сильной, стабильной и объединенной Европы, подкрепленную историческими, культурными и географическими связями, взаимными политическими интересами, интересами в области безопасности и экономическими интересами".

"Лидеры Западных Балкан должны обеспечить строгое соблюдение и реализацию основополагающих ценностей, демократических принципов и верховенства закона, в том числе при принятии специальных и чрезвычайных мер по сдерживанию пандемии коронавируса", - говорится в тексте декларации.

Отмечая, что ЕС "очень быстро мобилизовал" пакет помощи западнобалканским странам на сумму более 3,3 млрд евро для борьбы с COVID-19 и послекрисизного восстановления, подписанты совместного документа заявили о намерении развивать экономическое сотрудничество и после пандемии.

"Увеличение помощи ЕС будет связано с ощутимым прогрессом в области верховенства права и социально-экономических реформ, а также с приверженностью западнобалканских партнеров ценностям, правилам и стандартам ЕС", - подчеркивается в документе.

После выхода из чрезвычайных мер борьбы с пандемией Евросоюзу и западнобалканским странам предстоит "этап тесного сотрудничества для преодоления значительных социально-экономических последствий кризиса".

Еврокомиссия предложила представить "надежный экономический и инвестиционный план для региона, направленный на стимулирование экономики при одновременном повышении ее конкурентоспособности, чтобы лучше связать регион с ЕС".

Региональная экономическая интеграция западнобалканских стран должна опираться на правила и стандарты ЕС, тем самым приближая регион и его бизнес к внутреннему рынку ЕС.

В числе условий экономической интеграции приоритетна энергетическая безопасность, включая диверсификацию источников и маршрутов поставок энергоносителей в регион.

В Загребской декларации содержится обязательство взаимодействия западнобалканских стран с ЕС в области общей внешней политики и политики безопасности, в том числе против "гибридной угрозы" со стороны неназванных третьих стран.

"Мы будем укреплять сотрудничество в борьбе с дезинформацией и другой гибридной деятельностью, в частности, со стороны субъектов третьего государства, стремящихся подорвать европейскую перспективу региона", - говорится в ней.

1мн бм

Neuer Inhalt Horizontal Line

Teaser Instagram Присоединяйтесь к нам в Инстаграме!