Этот контент был опубликован 26 мая 2020 г. 21:22

Брюссель. 26 мая. ИНТЕРФАКС - Европейский союз подтверждает готовность работать с Израилем над решением глобальных и региональных проблем мира и безопасности.

Высокий представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель во вторник позвонил новому главе МИД Израиля Габи Ашкенази, поздравил его с назначением и выразил надежду "на продолжение конструктивной и всеобъемлющей работы... в духе давней дружбы, которая объединяет ЕС и Израиль", сообщается в коммюнике Европейской внешнеполитической службы.

Боррель подчеркнул "недвусмысленную приверженность ЕС безопасности государства Израиль, которая для ЕС не подлежит обсуждению".

"Он подтвердил намерение ЕС совместно решать вопросы, представляющие взаимный интерес и взаимную озабоченность, и работать с Израилем в целях содействия глобальному миру и безопасности, содействовать укреплению доверия, особенно в регионе и ближайшем соседстве", - отмечается в коммюнике.

Глава дипломатии ЕС пригласил израильского коллегу приехать в Брюссель, чтобы продолжить обмен мнениями, как только позволят условия.

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