ЕС подтверждает министерскую встречу "пятерки" посредников и Ирана в Вене 6 июля

Внешний контент

Автором данного контента является третья сторона. Мы не можем гарантировать наличия опций для пользователей с ограниченными возможностями.

Этот контент был опубликован 4 июля 2018 г. 11:34 04.07.2018 - 11:34

Брюссель. 4 июля. ИНТЕРФАКС - В Европейской внешнеполитической службе (ЕВС) подтвердили проведение в пятницу в столице Австрии министерской встречи представителей "пятерки" международных посредников и Ирана. "Министерская встреча совместной комиссии по СВПД состоится в Вене 6 июля 2018 года", - отмечается в сообщении ЕВС. ПОСЛЕДУЕТ 1во яч Neuer Inhalt Horizontal Line swissinfo.ch Тизер swissinfo.ch in russian subscription form Подпишитесь на наш бюллетень новостей и получайте регулярно на свой электронный адрес самые интересные статьи нашего сайта Подпишитесь на наш бюллетень новостей и получайте регулярно на свой электронный адрес самые интересные статьи нашего сайта

Интерфакс