ЕС подтверждает министерскую встречу "пятерки" посредников и Ирана в Вене 6 июля
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Брюссель. 4 июля. ИНТЕРФАКС - В Европейской внешнеполитической службе (ЕВС) подтвердили проведение в пятницу в столице Австрии министерской встречи представителей "пятерки" международных посредников и Ирана.
"Министерская встреча совместной комиссии по СВПД состоится в Вене 6 июля 2018 года", - отмечается в сообщении ЕВС.
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Интерфакс