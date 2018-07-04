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Брюссель. 4 июля. ИНТЕРФАКС - В Европейской внешнеполитической службе (ЕВС) подтвердили проведение в пятницу в столице Австрии министерской встречи представителей "пятерки" международных посредников и Ирана.

"Министерская встреча совместной комиссии по СВПД состоится в Вене 6 июля 2018 года", - отмечается в сообщении ЕВС.

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Интерфакс