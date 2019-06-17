Этот контент был опубликован 17 июня 2019 г. 14:00

Брюссель. 17 июня. ИНТЕРФАКС - Министры иностранных дел стран Евросоюза назвали политику непризнания присоединения Крыма к России фундаментом для подхода ЕС к региональному сотрудничеству в Черноморском регионе.

В принятом в понедельник постановлении Совета ЕС подчеркивается возрастающее стратегическое значение Черноморского региона для ЕС и содержится призыв к расширению участия ЕС в региональном сотрудничестве на основе инициативы "Черноморская синергия". В частности, в нем подчеркивается важность использования новых возможностей для экономического развития в регионе и за его пределами.

"Совет по-прежнему обеспокоен проблемами безопасности в Черноморском регионе, - говорится в постановлении. - В этом контексте он вновь подтверждает, что соблюдение международного права, включая принципы независимости, суверенитета и территориальной целостности, Конвенция ООН по морскому праву, включая свободу судоходства, а также политических решений ЕС и его политики непризнания незаконной аннексии Крыма являются фундаментом для подхода ЕС к региональному сотрудничеству в Черноморском регионе".

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