Этот контент был опубликован 22 января 2020 г. 17:27

Брюссель. 22 января. ИНТЕРФАКС - Высокий представитель ЕС по иностранным делам Жозеп Боррель обсудил в среду в Брюсселе обострение ситуации в Венесуэле с лидером венесуэльской оппозиции Хуаном Гуайдо, сообщила Европейская внешнеполитическая служба (ЕВС).

"Они затронули продолжающиеся действия правительства против демократического функционирования Национального собрания и его членов", - говорится в коммюнике по итогам этой встречи.

В документе отмечается, что Боррель и Гуайдо подчеркнули "настоятельную необходимость согласованного подхода как заинтересованных сторон в Венесуэле, так и международного сообщества к значимому политическому процессу".

Глава дипломатии ЕС "заявил о решительной поддержке Евросоюзом Национального собрания как единственного демократически избранного органа в Венесуэле, а Хуана Гуайдо - как его законного председателя".

Боррель подтвердил обязательство ЕС поддержать "подлинный процесс к мирному и демократическому урегулированию кризиса, основанный на заслуживающих доверия и прозрачных президентских и парламентских выборах".

Он призвал оппозицию работать сообща и заверил, что Евросоюз остается на стороне венесуэльского народа, сказано в коммюнике ЕВС.

Как сообщалось, Боррель распространил 9 января заявление, в котором говорилось, что Европейский союз считает незаконным голосование, приведшее к выборам Луиса Парры председателем Национального собрания Венесуэлы, поскольку не соблюдались ни юридические процедуры, ни демократические конституционные принципы.

"ЕС заявляет о своей полной поддержке Хуана Гуайдо в качестве председателя Национального собрания и решительно отвергает нарушения демократического, конституционного и прозрачного функционирования парламента, а также постоянные запугивания, насилие и произвольные решения в отношении его членов", - отмечалось в документе.

В нем подчеркивалось, что члены Национального собрания "должны иметь возможность выполнять свой парламентский мандат, полученный от венесуэльского народа, без каких-либо запугиваний или репрессий".

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