Этот контент был опубликован 13 мая 2019 г. 21:30

Брюссель. 13 мая. ИНТЕРФАКС - Европейский союз подтвердил, что стратегически приоритетным регионом для него является африканский Сахель.

Совет ЕС по иностранным делам принял в понедельник постановление по Сахелю. Ему предшествовала неделя интенсивных дипломатических консультаций, которые "продемонстрировали это сознание приоритетности и комплексный подход ЕС к региону".

"Дискуссия министров иностранных дел (ЕС) имела целью определить политические рамки и подготовиться к предстоящему 14 мая обмену мнениями между министрами иностранных дел и обороны ЕС и министрами иностранных дел и обороны стран "большой пятерки" Сахеля (Буркина-Фасо, Чад, Мали, Мавритания и Нигер)", - говорится в постановлении.

Эта европейско-африканская встреча, как ожидается, будет сосредоточена на аспектах безопасности. А 16 мая министры по вопросам развития стран ЕС обсудят пути наращивания долгосрочной поддержки региона.

Совет ЕС заявил, что он на стороне властей и населения Сахеля в решении проблем региона.

Это проблемы политического характера, в частности серьезные недостатки в управлении, верховенстве права и защите прав человека; вызовы, связанные с безопасностью, распространением террористической угрозы, экстремистского насилия и организованной преступности, включая торговлю людьми, с изменением климата, негативно влияющим на природные ресурсы и разжигающим локальные конфликты; проблемы экономического развития в условиях преобладающей бедности, быстрого демографического роста и слабой социально-экономической сплоченности.

Эти факторы усугубляют отсутствие продовольственной безопасности, усиливают миграционное давление и ухудшают гуманитарную ситуацию. На этом фоне в нескольких странах региона в последние месяцы вновь вспыхнули межобщинные конфликты.

"Решение этих проблем и устранение этих недостатков лежит в первую очередь на государствах Сахеля. Международное сообщество поддерживает их усилия", - говорится в постановлении Совета ЕС.

ан

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