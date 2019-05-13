Брюссель. 13 мая. ИНТЕРФАКС - Европейский союз подтвердил, что стратегически приоритетным регионом для него является африканский Сахель.
Совет ЕС по иностранным делам принял в понедельник постановление по Сахелю. Ему предшествовала неделя интенсивных дипломатических консультаций, которые "продемонстрировали это сознание приоритетности и комплексный подход ЕС к региону".
"Дискуссия министров иностранных дел (ЕС) имела целью определить политические рамки и подготовиться к предстоящему 14 мая обмену мнениями между министрами иностранных дел и обороны ЕС и министрами иностранных дел и обороны стран "большой пятерки" Сахеля (Буркина-Фасо, Чад, Мали, Мавритания и Нигер)", - говорится в постановлении.
Эта европейско-африканская встреча, как ожидается, будет сосредоточена на аспектах безопасности. А 16 мая министры по вопросам развития стран ЕС обсудят пути наращивания долгосрочной поддержки региона.
Совет ЕС заявил, что он на стороне властей и населения Сахеля в решении проблем региона.
Это проблемы политического характера, в частности серьезные недостатки в управлении, верховенстве права и защите прав человека; вызовы, связанные с безопасностью, распространением террористической угрозы, экстремистского насилия и организованной преступности, включая торговлю людьми, с изменением климата, негативно влияющим на природные ресурсы и разжигающим локальные конфликты; проблемы экономического развития в условиях преобладающей бедности, быстрого демографического роста и слабой социально-экономической сплоченности.
Эти факторы усугубляют отсутствие продовольственной безопасности, усиливают миграционное давление и ухудшают гуманитарную ситуацию. На этом фоне в нескольких странах региона в последние месяцы вновь вспыхнули межобщинные конфликты.
"Решение этих проблем и устранение этих недостатков лежит в первую очередь на государствах Сахеля. Международное сообщество поддерживает их усилия", - говорится в постановлении Совета ЕС.
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