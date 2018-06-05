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Этот контент был опубликован 5 июня 2018 г. 13:44 05.06.2018 - 13:44

Брюссель. 5 июня. ИНТЕРФАКС - В Евросоюзе изучают прозвучавшие из Тегерана заявления о возобновлении обогащения урана, сообщила во вторник на брифинге в Брюсселе Майя Коцьянчич, официальный представитель главы дипломатии ЕС Федерики Могерини.

"Мы неоднократно заявляли, что продолжим соблюдать соглашение (по иранскому атому - ИФ) до тех пор, пока Иран будет поступать так же. Это было сказано на самом высоком уровне и не отменялось. Международное агентство по атомной энергии подтверждало до сих пор уже 11 раз, что Иран продолжает соблюдать соглашение", - ответила пресс-секретарь на вопрос об опасениях Тегерана относительно возможностей европейских участников сделки противостоять давлению США.

По ее словам, Евросоюз готовит меры, которые направлены не просто на то, чтобы защитить интересы ЕС, но чтобы сохранить ядерное соглашение. В настоящее время ведется соответствующая работа как на уровне Еврокомиссии, так с участием экспертов.

"Мы очень ясно сказали, что сделаем максимум для сохранения соглашения и всех выгод, которые оно приносит Ирану", - заявила М.Коцьянчич.

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