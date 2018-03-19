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Этот контент был опубликован 19 марта 2018 г. 9:11 19.03.2018 - 09:11

Брюссель. 19 марта. ИНТЕРФАКС - Глава дипломатии ЕС Федерика Могерини в понедельник заявила, что ЕС солидарен с Великобританией в связи инцидентом с отравлением в Солсбери экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.

"Во-первых, мы заслушаем от (главы МИД Великобритании - ИФ) Бориса Джонсона информацию по Солсбери. Я ожидаю, что мы что-либо скажем на этот счет в течение утра", - сказала она журналистам в Брюсселе перед заседанием глав МИД стран ЕС.

"Вы услышите нашу позицию по этому поводу: абсолютно очевидна наша полная солидарность с Соединенным Королевством и наша чрезвычайная обеспокоенность в связи со случившимся; это в самом деле неприемлемо", - отметила она.

аю ар ки

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