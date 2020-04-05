Этот контент был опубликован 5 апреля 2020 г. 14:18

Брюссель, 5 апреля. ИНТЕРФАКС - Европейский союз положительно оценил освобождение властями Китая адвоката Ван Цюаньчжана после четырех с половиной лет лишения свободы.

Как считают в ЕС, "господин Ван был задержан и осужден в связи с его работой в качестве адвоката по правам человека". В воскресенье он был освобожден из заключения. В заявлении представителя Европейской внешнеполитической службы (ЕВС) это названо "позитивным событием".

ЕС ожидает, что освобождение правозащитника "будет безоговорочным, особенно в части свободы передвижения и выбора места жительства, включая возможность воссоединиться с семьей".

ЕС считает, что во время суда и содержания в заключении были нарушены права осужденного, которые он имел в соответствии с китайским законодательством и международными обязательствами КНР. ЕС призывает тщательно расследовать сведения о том, что Ван Цюаньчжан подвергался плохому обращению и пыткам.

Представитель ЕВС подчеркнул, что ЕС будет и дальше взаимодействовать с Китаем по вопросам прав человека.

1мн ВВ

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