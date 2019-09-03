Этот контент был опубликован 3 сентября 2019 г. 14:01

Брюссель. 3 сентября. ИНТЕРФАКС - Европейский союз следит за обстановкой на грузино-южноосетинской границе, где несколько дней назад была отмечена эскалация напряженности, заявила Майя Коцьянчич, официальный представитель главы дипломатии ЕС Федерики Могерини.

"Мы внимательно наблюдаем за ситуацией на месте. И глава нашей делегации (...) говорил нам, что эта ситуация вызывает обеспокоенность по ряду позиций, в частности, близким присутствием вооруженных людей с обеих сторон, а также в административном плане принимаются некоторые недопустимые решения", - сказала пресс-секретарь во вторник на брифинге в Брюсселе.

"Мы призываем обе стороны избегать эскалации и не создавать взрывоопасной ситуации", - подчеркнула Коцьянчич.

Она отметила, что Европейский союз продолжит умножать свои усилия, чтобы найти мирные решения конфликту в Грузии, прежде всего как сопредседатель женевских дискуссий, но также посредством деятельности специального представителя и делегации ЕС (постоянного представительства) на месте и наблюдательной миссии ЕС.

Представитель Могерини подтвердила позицию Евросоюза о "поддержке суверенитета и территориальной целостности Грузии в ее международно признанных границах".

В ответ на вопрос относительно отставки премьер-министра Грузии Мамуки Бахтадзе, Коцьянчич заявила, что в ЕС приняли к сведению эту отставку, вопрос относится к компетенции Грузии.

"Наше сотрудничество с премьер-министром во время его мандата было конструктивным, и мы надеемся, что такое конструктивное сотрудничество продолжится в будущем на институциональной юридической основе, установившейся между Грузией и Европейским союзом", - сказала Коцьянчич.

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