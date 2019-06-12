Этот контент был опубликован 12 июня 2019 г. 20:32

Брюссель, 12 июня. ИНТЕРФАКС - Евросоюз в связи с ракетным обстрелом аэропорта Абха на юге Саудовской Аравии предостерег от эскалации конфликта вокруг Йемена.

В среду утром на юге Саудовской Аравии в результате взрыва ракеты пострадали, по меньшей мере, 26 мирных жителей. Ответственность за нападение взяла на себя вооруженная группировка хути. Представитель Европейской внешнеполитической службы от имени ЕС выразил пожелания скорейшего выздоровления пострадавшим.

"В то время, когда напряженность в регионе нарастает, важно проявлять максимальную сдержанность и воздерживаться от дальнейших актов эскалации, - говорится в его заявлении. -Такие провокационные акты создают угрозу региональной безопасности и подрывают политический процесс под руководством ООН в Йемене".

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