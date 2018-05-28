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Этот контент был опубликован 28 мая 2018 г. 17:57 28.05.2018 - 17:57

Брюссель. 28 мая. ИНТЕРФАКС - Страны ЕС привержены решению палестино-израильского конфликта на основе принципа сосуществования двух государств и продолжат работу с представителями "квартета" по ближневосточному урегулированию, заявила в понедельник глава европейской дипломатии Федерика Могерини.

В ходе пресс-конференции в Брюсселе Ф.Могерини отметила, что страны европейского союза вновь подтвердили "намерение продолжить тесную работу с партнерами, во-первых, с палестинцами и израильтянами, с региональными игроками, начиная с Иордании и Египта, а также, безусловно, с другими, кто с нами в (ближневосточном - ИФ) квартете".

Она добавила, что ЕС продолжает поддерживать принцип двухгосударственного решения конфликта, а также расценивает Иерусалим как будущую столицу двух государств.

"Мы подтвердили единство позиции Европейского Союза в поддержке принципа двухгосударственного решения, включая позицию по Иерусалиму, который, как мы полагаем, должен стать частью переговорного процесса... Мы все, 28 стран, привержены тому, чтобы рассматривать Иерусалим как будущую столицу двух государств", - заявила глава европейской дипломатии.

По ее словам, партнеры по Европейскому союзу договорились "прежде всего, немедленно действовать в координации с нашими региональными партнерами, чтобы избежать человеческих жертв в дальнейшем, а также гарантировать доступ гуманитарной помощи в сектор Газа".

Палестино-израильский конфликт усугубился в конце марта, когда палестинцы каждую пятницу выходили на так называемый "Марш возвращения" вдоль границы сектора Газа и Израиля и пытались прорваться через нее.

Резкая эскалация ситуации произошла на фоне переноса 14 мая американского посольства из Тель-Авива в Иерусалим, а также 70-летия со дня образования еврейского государства и традиционного для палестинцев "дня Накба" или "дня катастрофы", который связан для них с потерей родины. Этот день ежегодно сопровождается акциями протеста на палестинских территориях.

Жертвами столкновений 14 мая, произошедших из-за того, что палестинцы попытались прорваться через израильскую границу, стали более 60 человек, около 50 из которых - члены палестинского военизированного движения ХАМАС, еще 2 тыс. человек получили ранения.

Практически все мировое сообщество, за исключением США, осудило Израиль за применение силы. Израиль считает действия своих военных оправданными, поскольку те, по мнению израильских властей, обороняли границы государства.

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