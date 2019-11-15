Этот контент был опубликован 15 ноября 2019 г. 23:42

Брюссель. 16 ноября. ИНТЕРФАКС - Официальный представитель Европейской внешнеполитической службы (ЕВС) назвал историческим шагом достигнутое в Чили соглашение о проведении в стране референдума по новой конституции в апреле 2020 года.

"Соглашение "О социальном мире и новой Конституции", достигнутое подавляющим большинством чилийских политических партий, представляет собой твердое обязательство отреагировать на требования граждан после беспрецедентных акций протеста в стране", - говорится в коммюнике, распространенном в Брюсселе в ночь на субботу.

"Этот исторический и долгожданный шаг должен теперь быть использован для укрепления единства всех чилийцев, усиления диалога о будущем страны, сосредоточения внимания на программе реформ, которая может привести к более инклюзивному социальному контракту и положить конец всем формам насилия", - заявил представитель ЕВС.

Он заверил, что Евросоюз как давний партнер Чили "готов поддержать страну и ее народ в этот критический момент ее демократической истории".

1ов ют

Neuer Inhalt Horizontal Line

Teaser Instagram Присоединяйтесь к нам в Инстаграме!