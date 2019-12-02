Этот контент был опубликован 2 декабря 2019 г. 12:24

Брюссель. 2 декабря. ИНТЕРФАКС - Руководство Евросоюза поздравило постоянного представителя Аргентины в Австрии Рафаэля Гросси в связи с его назначением на пост генерального секретаря МАГАТЭ, о чем говорится в заявлении, распространенном в понедельник.

"Мы тепло поздравляем посла Рафаэля Гросси в связи с его назначением генеральным секретарем МАГАТЭ", - говорится в заявлении ЕС.

"Мы приветствуем посла Гросси в качестве преемника генерального секретаря Амано", - отмечается в документе.

В ЕС подчеркнули, что опыт работы посла Аргентины поможет ему добиться успеха на новой должности в МАГАТЭ.

К поздравлению присоединились также страны, которые не являются членами ЕС: Турция, Северная Македония, Черногория, Исландия, Сербия, Албания, Босния и Герцеговина, Лихтенштейн, Норвегия, Украина, Республика Молдова, Армения, Грузия и Сан-Марино.

Ранее в понедельник стало известно, что Рафаэль Гросси официально утвержден на должности генерального секретаря МАГАТЭ.

"Гросси официально избран гендиректором на специальной сессии Генеральной конференции МАГАТЭ", - сообщил источник агентства "Интерфакс".

Гросси сменил на посту гендиректора МАГАТЭ Юкию Амано, который возглавлял агентство с 2009 года и скончался в конце июля.

В заявлении ЕС отмечается, что Гросси стал первым представителем Латинской Америки, который занял высокую должность в МАГАТЭ.

Гендиректора МАГАТЭ уполномочен назначать Совет управляющих организации. Затем он утверждается Генеральной конференцией, на которой представлены все государства - члены организации.

1ви ар

Neuer Inhalt Horizontal Line

Teaser Instagram Присоединяйтесь к нам в Инстаграме!