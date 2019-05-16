Этот контент был опубликован 16 мая 2019 г. 18:26

Брюссель. 16 мая. ИНТЕРФАКС - В Евросоюзе оценивают первый односторонний вывод войск постанцев-хуситов из портов йеменского города Ходейда как обнадеживающий знак на пути к переговорам.

"Наконец, мы стали свидетелями первых признаков ощутимого прогресса в деле имплементации в Йемене Стокгольмского соглашения от декабря 2018 года, что является решающим шагом для продвижения процесса к всеобъемлющим политическим переговорам", - говорится в заявлении официального представителя Европейской внешнеполитической службы, распространенном в четверг в Брюсселе.

"Европейский союз напоминает о важности для всех сторон проявлять максимальную сдержанность и избегать любых действий, которые могут способствовать общей эскалации, таких как решительно нами осуждаемые атаки хуситов на саудовские нефтяные установки", - отмечается в коммюнике.

В нем выражается ожидание ЕС, что все стороны выполнят свои соответствующие обязательства и будут конструктивно взаимодействовать со специальным представителем ООН по Йемену Мартином Гриффитсом и миссией ООН по поддержанию соглашения по Ходейде (UNMHA) "с целью достичь всеобъемлющего политического соглашения, которое остается единственным вариантом, чтобы положить конец этой войне и направить Йемен на курс к устойчивому миру".

"ЕС продолжит оказывать поддержку специальному представителю ООН и его команде, в частности, в реализации Стокгольмского соглашения", - обещают в Брюсселе.

Как сообщалось, повстанцы-хуситы начали вывод вооруженных формирований из ключевого йеменского портового города Ходейда, согласно достигнутым между сторонами конфликта договоренностям.

В середине апреля спецпредставитель ООН по Йемену Гриффитс объявил, что правительство Йемена и повстанцы-хуситы договорились о взаимном отводе войск от Ходейды в качестве первого этапа стабилизации ситуации в этом районе.

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