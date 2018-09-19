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Брюссель. 19 сентября. ИНТЕРФАКС - Европейский Союз приветствует намерение КНДР демонтировать ракетный полигон и выражает надежду, что этот шаг гарантирует прогресс в установлении мира и безопасности на Корейском полуострове, заявила в среду глава европейской дипломатии Федерики Могерини.

"Письменное обязательство КНДР демонтировать ее полигон для ракетных испытаний и пусковую вышку в присутствии экспертов из заинтересованных (в этом процессе - ИФ) стран, куда следует включить и заинтересованные международные организации, это важный шаг", - отмечается в заявлении Ф.Могерини.

"Мы надеемся, что эти шаги гарантируют реальный прогресс в процессе установления мира и безопасности на Корейском полуострове, свободном от ядерного оружия", - подчеркивается в нем.

Также европейский дипломат указывает на то, что третий саммит лидеров Юга и Севера Корейского полуострова "продемонстрировал нам всем вновь, что дипломатия - это путь вперед". Она отметила, что совместное заявление президента Южной Кореи Мун Чжэ Ина и лидера КНДР Ким Чен Ына "подчеркивает конкретные обязательства и шаги к денуклеаризации, завершению вражды и исключению рисков войны".

По словам Ф.Могерини, "Европейский Союз готов поддержать усилия, направленные на полную, подлежащую проверке и необратимую денуклеаризацию Корейского полуострова". Она также пообещала поднять этот вопрос в ходе Генассамблеи ООН.

Ранее сообщалось, что КНДР планирует демонтировать ядерный реактор в Йонбене в соответствии с доверенностями с Соединенными Штатами.

По словам Мун Чжэ Ина, два корейских государства впервые договорились о конкретных шагах в области денуклеаризации, Северная Корея также согласилась устранить "все источники конфликтов" на Корейском полуострове. Стороны подтвердили готовность к активным усилиям по превращения Корейского полуострова в "свободную от ядерного оружия зону мира".

Демонтаж ядерного реактора в Йонбене предусмотрен договоренностями по денуклеаризации Корейского полуострова, достигнутыми на июньской встрече лидера КНДР Ким Чен Ына и президента США Дональда Трампа в Сингапуре.

Также по итогам саммита достигнута договоренность о создании в Желтом море буферной зоны, в которой не будут проводиться артиллерийские стрельбы и военно-морские учения.В районе демаркационной линии, разграничивающей два государства, будет создана зона свободная он наземных военных учений и артиллерийских стрельб.

Для предотвращения столкновений воздушных судов документ предусматривает создание полетной зоны. Стороны сократят количество пограничных постов.

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Интерфакс