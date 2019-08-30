Этот контент был опубликован 30 августа 2019 г. 14:06

(расширенная версия, добавлено высказывание Могерени в 3-м абзаце)

Брюссель. 30 августа. ИНТЕРФАКС - Глава европейской дипломатии Федерика Могерини в пятницу заявила, что Евросоюз положительно относится к инициативам в области переговоров с Ираном.

"Евросоюз приветствует и поддерживает любое развитие в направлении переговоров, новых контактов и дипломатии (в отношениях с Ираном - ИФ)", - сказала Могерини, выступая в Хельсинки.

"Наша цель состоит в сохранении существующих договоренностей с Ираном, - добавила она. - Мы поддерживаем этот процесс, имеем к нему непосредственное отношение, поэтому наша работа, как ЕС, вместе с Россией и Китаем, заключается в том, чтобы обеспечить полное выполнение обязательств по ядерной сделке", - сказала она.

Глава европейской дипломатии отметила, что ЕС привержен ядерной сделке с Ираном и также ожидает от Тегерана выполнения договоренностей.

1ви ар

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