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Этот контент был опубликован 2 июля 2018 г. 19:18 02.07.2018 - 19:18

*** 3 млрд евро в рамках соглашения с Анкарой предназначены на нужды беженцев

Брюссель. 2 июля. ИНТЕРФАКС - Евросоюз считает очень важным сотрудничество с Турцией по проблеме нелегальной миграции и беженцев, продолжает работу с турецкими партнерами, заявил в понедельник официальный представитель Еврокомиссии Маргаритис Схинас на брифинге в Брюсселе.

Вместе с тем он был вынужден напомнить, что 3 млрд евро, выделявшиеся по соглашению ЕС с Турцией в рамках урегулирования миграционного кризиса, предназначались не турецкому правительству, а на нужды беженцев.

"Это деньги не для Турции. Это деньги для 3 млн беженцев, которых любезно приняли на турецкой территории. То есть, наше сотрудничество структурировано таким образом, чтобы принимающие страны могли гарантировать для мигрантов приемлемые условия", - сказал М.Схинас на брифинге, отвечая на реплику, что предусмотренные соглашением деньги ЕС поступают к неправительственным организациям и не попадают турецкому правительству.

"Мы придаем большое значение сотрудничеству с Турцией для того, чтобы контролировать миграционные потоки, и это в рамках соглашения, заключенного в марте 2016 года. Речь идет о динамичном процессе, и мы по-прежнему продолжаем сотрудничать с турецкими партнерами, чтобы искать решения", - подчеркнул М.Схинас, отмеитв, что позиция стран ЕС по соглашению Евросоюза с Турцией, основанная на необходимости его полной реализации, изложена в четвертом параграфе заключений саммита ЕС 28-29 июня.

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