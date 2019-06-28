Этот контент был опубликован 28 июня 2019 г. 22:35

Брюссель. 29 июня. ИНТЕРФАКС - Евросоюз призвал военных в Судане воздерживаться от применения силы в отношении протестующих и согласиться с "Силами свободы и перемен" о формировании переходного гражданского правительства.

"Несмотря на месяцы мирных протестов, стремление суданского народа к гражданскому переходу остается нереализованным. Право людей мирно протестовать и выражать свои взгляды 30 июня или в любую другую дату остается важнейшим", - говорится в распространенном в пятницу вечером заявлении представителя Европейской внешнеполитической службы (ЕВС).

"Обязанность Переходного военного совета состоит в том, чтобы обеспечить безопасность всех людей в Судане и воздерживаться от любого применения насилия в отношении протестующих", - отметил этот представитель.

"ЕС полностью поддерживает посредничество Африканского союза и Эфиопии. Военный совет должен добросовестно продолжить переговоры и согласиться с "Силами свободы и перемен" о формировании переходного правительства, возглавляемого гражданскими лицами", - отмечается в заявлении.

Представитель ЕВС повторил, что переходный орган под руководством гражданских лиц - единственный партнер, с которым можно нормализовать отношения между ЕС и Суданом.

В декабре прошлого года в Судане начались массовые протесты против президента Омана аль-Башира из-за намерения правительства повысить цены на хлеб на фоне экономического кризиса в стране. Оппозиция обратилась с призывом к армии оказать содействие в смещении президента и восстановлению демократии. В последнее время ситуация обострилась и закончилась 11 апреля его отстранением от власти.

В этот день министр обороны Судана Авад ибн Ауф объявил об аресте президента. В стране после отстранения от власти аль-Башира сформирован военный совет, который будет руководить страной в ближайшие два года, пока идет формирование нового правительства.

Аль-Башир руководил Суданом неизменно с 1989 года.

При этом он разыскивается Международным уголовным судом (МУС) в связи с инкриминируемыми ему преступлениями против человечности и военными преступлениями, совершенными в ходе конфликта в Дарфуре в 2003 году.

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