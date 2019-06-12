Этот контент был опубликован 12 июня 2019 г. 20:04

Брюссель. 12 июня. ИНТЕРФАКС - Евросоюз призвал к сдержанности китайские власти и участников демонстраций в Гонконге, напомнив об особом значении этой территории для мировой экономики и международной торговли.

Массовые протесты, переросшие в хаос, вспыхнули в бывшей английской колонии на территории Китая из-за предложенного Пекином нового законопроекта об экстрадиции, который позволил бы отправлять жителей Гонконга на материковый Китай для суда.

"В последние дни народ Гонконга осуществил свое фундаментальное право свободно и мирно собираться и выражать свое мнение", - говорится в распространенном в среду заявлении представителя Европейской внешнеполитической службы (ЕВС).

"Эти права должны соблюдаться, все стороны должны проявлять сдержанность, следует избегать насилия и эскалации", - подчеркивается в нем.

ЕС, говорится в заявлении, разделяет тревогу граждан Гонконга в связи с предлагаемой правительством реформой в области экстрадиции, и довел свою озабоченность до сведения пекинского правительства.

"Это деликатный вопрос, который может иметь далеко идущие последствия для Гонконга и его жителей, для граждан ЕС и других иностранных граждан, а также для климата делового доверия в Гонконге, - подчеркивается в заявлении. - Глубокие, всесторонние публичные консультации помогли бы найти конструктивный выход. Мы надеемся, что правительство вступит в такой диалог со своими гражданами".

Недовольство законопроектом в воскресенье привело к крупнейшой политической демонстрации в Гонконге с момента его передачи Великобританией Китаю в 1997 году. По соглашению "одна страна, две системы" Гонконгу были гарантированы особые права и демократические свободы, в том числе свобода собраний, свобода прессы и независимость судебной системы.

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