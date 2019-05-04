Этот контент был опубликован 4 мая 2019 г. 19:01

Брюссель. 4 мая. ИНТЕРФАКС - Официальный представитель Европейской внешнеполитической службы (ЕВС) распространил в субботу заявление с призывом немедленно прекратить огонь из сектора Газа в сторону Израиля.

"Срочно необходима деэскалация этой опасной ситуации для обеспечения защиты жизни мирных жителей. Израильтяне и палестинцы имеют право жить в мире, безопасности и достоинстве", - говорится в коммюнике представителя ЕВС, опубликованном в Брюсселе.

"Только политическое решение может положить конец насилию", - сказано в документе.

В нем также отмечается, что "усилия Египта и ООН по урегулированию ситуации пользуются полной поддержкой Европейского союза".

Как сообщалось, палестинские боевики из сектора Газа провели массированный обстрел израильской территории реактивными снарядами.

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