Брюссель. 4 мая. ИНТЕРФАКС - Официальный представитель Европейской внешнеполитической службы (ЕВС) распространил в субботу заявление с призывом немедленно прекратить огонь из сектора Газа в сторону Израиля.
"Срочно необходима деэскалация этой опасной ситуации для обеспечения защиты жизни мирных жителей. Израильтяне и палестинцы имеют право жить в мире, безопасности и достоинстве", - говорится в коммюнике представителя ЕВС, опубликованном в Брюсселе.
"Только политическое решение может положить конец насилию", - сказано в документе.
В нем также отмечается, что "усилия Египта и ООН по урегулированию ситуации пользуются полной поддержкой Европейского союза".
Как сообщалось, палестинские боевики из сектора Газа провели массированный обстрел израильской территории реактивными снарядами.
1ов де