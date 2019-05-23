Этот контент был опубликован 23 мая 2019 г. 19:02

Брюссель. 23 мая. ИНТЕРФАКС - Европейский союз в четверг призвал немедленно освободить гражданина Дании Денниса Кристенсена, осужденного в России за экстремизм.

"Европейский союз ожидает, что господина Кристенсена освободят немедленно и безоговорочно. "Свидетели Иеговы" (запрещенная в РФ организация - ИФ), а также другие религиозные группы должны иметь возможность пользоваться правом на свободу собраний без вмешательств", - говорится в заявлении ЕС, размещенном в Twitter.

Ранее в четверг Орловский областной суд отклонил жалобу на приговор главе местной общины "Свидетелей Иеговы", Деннису Кристенсену, осужденному за экстремизм.

Кристенсен был задержан 25 мая 2017 года в здании на улице Железнодорожной в Орле, где местные "Свидетели Иеговы" проводили совместное чтение Библии.

Верховный суд 20 апреля 2017 года по иску Минюста РФ признал "Свидетелей Иеговы" экстремистской организацией и запретил ее деятельность на территории России. Апелляционная коллегия Верховного суда 17 июля 2017 года признала это решение законным.

В феврале 2019 года Железнодорожный суд Орла признал Кристенсена виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.282.2 УК РФ (организация деятельности экстремистской организации), и назначил ему наказание в виде шести лет лишения свободы с отбыванием этого срока в колонии общего режима.

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