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Этот контент был опубликован 25 мая 2018 г. 17:02 25.05.2018 - 17:02

Брюссель. 25 мая. ИНТЕРФАКС - Официальный представитель Европейской внешнеполитической службы (ЕВС) выступил в пятницу с призывом освободить ряд находящихся в заключении граждан Украины, включая режиссера Олега Сенцова и представителей крымских татар.

"Европейский союз ожидает, что международные стандарты в области прав человека будут соблюдены (. . .), и все незаконно задержанные в России и на Крымском полуострове граждане Украины будут освобождены незамедлительно", - говорится в коммюнике, распространенном в пятницу в Брюсселе.

В сообщении отмечается случай О.Сенцова, который 14 мая 2018 года начал голодовку после четырех лет тюремного заключения. Упоминается также еще один "незаконно задержанный гражданин Украины" Владимир Балух, который провел два месяца голодовки.

"Они выступали против незаконной аннексии Крымского полуострова и были осуждены в нарушение международного права и элементарных стандартов правосудия судами, юрисдикцию которых ЕС не признает", - подчеркнул представитель ЕВС.

Он указал также на то, что "к чрезвычайно тревожному количеству крымских татар, которые подвергались преследованиям и серьезному нарушению их прав", добавились активисты Сервер Мустафаев и Эдем Смаилов, задержанные 21 мая 2018 года.

Накануне президент РФ Владимир Путин заявил журналистам, что Сенцов был задержан за подготовку к террористическим актам".

"Меня в высшей степени удивляет, почему вы, французский журналист, не задаетесь вопросом об ограничении деятельности журналистов на Украине", - продолжил глава российского государства.

Он заметил, что недавно на Украине был задержан российский журналист Кирилл Вышинский, которому предъявляется обвинение в государственной измене за его работу именно в качестве журналиста.

"Почему-то его судьба вас не интересует, согласитесь, что это странно. Давайте внимательно относиться ко всем процессам, происходящим в Европе - восточной, западной - на любых континентах", - сказал он.

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