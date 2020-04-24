Этот контент был опубликован 24 апреля 2020 г. 9:36

Брюссель. 24 апреля. ИНТЕРФАКС - Европейский союз призывает российские власти расследовать угрозы в отношении журналистки "Новой газеты" Елены Милашиной и обеспечить ее безопасность, заявил официальный представитель Европейской внешнеполитической службы (ЕВС).

"Мы призываем российские власти провести полное расследование нападения на Елену Милашину и адвоката Марину Дубровину 6 февраля, с тем чтобы привлечь виновных к ответственности", - говорится в коммюнике, распространенном в пятницу в Брюсселе.

"Мы обеспокоены другими попытками заставить замолчать журналистов, включая уголовное преследование журналистки Светланы Прокопьевой, которая обвиняется в оправдании терроризма за ее критические замечания в отношении российских властей и может быть приговорена к 7 годам тюремного заключения. Свобода СМИ должна уважаться, а обвинения против нее должны быть сняты", - подчеркивается в заявлении представителя ЕВС.

В документе отмечается, что ЕС однозначно осуждает все угрозы и насилие в отношении журналистов.

"За последние годы мы видим, что пространство для независимой журналистики и гражданского общества в Российской Федерации сократилось. Часто сообщается о случаях запугивания, угроз и насилия в отношении журналистов. Мы ожидаем, что Российская Федерация выполнит свои международные и внутренние обязательства и обеспечит журналистам возможность работать в безопасной обстановке, не опасаясь репрессий", - заявил официальный представитель ЕВС.

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