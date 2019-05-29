Этот контент был опубликован 29 мая 2019 г. 19:13

Брюссель. 29 мая. ИНТЕРФАКС - Евросоюз ожидает, что власти Сирии и астанинские государства-гаранты (Россию, Турцию, Иран) выполнят обязательства по защите мирных граждан в Идлибе и на севере провинции Хама.

"Мы ожидаем, что сирийский режим и гаранты Астаны немедленно выполнят свои обязательства и обеспечат срочную защиту гражданских лиц. Слишком много жизней было потеряно, слишком много страданий было причинено сирийскому народу", - говорится в совместном заявлении главы дипломатии ЕС Федерики Могерини и члена Еврокомиссии по гуманитарной помощи Христоса Стилианидеса.

В документе, распространенном в среду в Брюсселе, указывается на значительное усиление в сирийских мухафазах (провинциях) Идлиб и Хама военных действий, последствиями которых за последний месяц стали около 160 жертв среди гражданского населения и дальнейшее перемещение более 200 тыс. человек.

"ЕС напоминает, что все стороны конфликта обязаны уважать и поддерживать международное гуманитарное право и обеспечивать беспрепятственный гуманитарный доступ ко всем нуждающимся", - подчеркивается в заявлении.

В нем отмечается, что "неизбирательные нападения на женщин и детей и других гражданских лиц, их перемещение и разрушение гражданской инфраструктуры не могут быть оправданы ни при каких обстоятельствах".

"Мы поддерживаем призыв к справедливости, исходящий от сирийцев, и мы будем продолжать работать над тем, чтобы помочь сирийскому народу", - заявили Могерини и Стилианидес.

Они считают, что нынешние боевые действия еще раз демонстрируют, что не может быть военного решения конфликта в Сирии, который по-прежнему уносит жизни сирийских гражданских лиц и приводит к перемещению миллионов людей по всей стране.

"Вот почему ЕС продолжает добиваться инклюзивного, подлинного и всеобъемлющего политического перехода в соответствии с резолюцией 2254 СБ ООН и Женевским коммюнике", - сказано в совместном заявлении.

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