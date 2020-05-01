Этот контент был опубликован 1 мая 2020 г. 22:04

Брюссель, 1 мая. ИНТЕРФАКС - Европейский союз призвал прибрежные государства Бенгальского залива и Андаманского моря спасти беженцев рохинджа, которые уже несколько недель дрейфуют в море, и позволить им сойти на берег.

"Европейский союз настоятельно призывает правительства стран региона провести поисково-спасательную операцию и найти решение для безопасной высадки (беженцев)", - говорится в заявлении, которое распространили в пятницу высокий представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель и комиссар ЕС по чрезвычайным ситуациям Янез Ленарчич.

В заявлении не названы страны, к которым обращен этот призыв. Прибрежными в этом регионе являются Бангладеш, Мьянма, Индия, Таиланд, Малайзия и Индонезия. По последним сообщениям, береговая охрана Малайзии не подпустила беженцев к берегу, ссылаясь на карантинный режим в связи с коронавирусом.

Боррель и Ленарчич отмечают гуманный жест правительства Бангладеш, которое 16 апреля разрешило одному плавсредству с 400 беженцами рохинджа высадиться на берег этой страны, после того, как те два месяца дрейфовали в море.

Министр иностранных дел Бангладеш А.К. Абдул Момен на прошлой неделе заявил, что его страна больше не допустит к своему берегу суда с беженцами рохинджа. В Бангладеш уже почти миллион представителей этого мусульманского меньшинства живут в условиях крайней нищеты в огромных лагерях после бегства от насилия из соседней Мьянмы.

ЕС настоятельно призывает вооруженные силы в Мьянме безотлагательно и безоговорочно прекратить огонь и возобновить мирный процесс. Это поможет устранить коренные причины бедственного положения рохинджа, подчеркивается в заявлении Борреля и Ленарчича.

"ЕС является ключевым донором гуманитарной помощи для беженцев рохинджа в Бангладеш и готов оказать им дальнейшую поддержку в регионе, - отмечается в заявлении. - Мы выступаем за безопасное, устойчивое, достойное и добровольное возвращение беженцев рохинджа в места их прежнего проживания и требуем привлечь к полной ответственности виновных в преступлениях, совершенных против них", - заявили Боррель и Ленарчич.

1мн аг

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