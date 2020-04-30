Этот контент был опубликован 30 апреля 2020 г. 15:30

Брюссель. 30 апреля. ИНТЕРФАКС - Государства ЕС призвали страны мира принять меры против тех на своих территориях, кто во время пандемии COVID-19 занимается "злонамеренной кибер-деятельностью".

Высокий представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил в четверг, что киберугрозы нацелены "на основных операторов в странах ЕС и их международных партнеров", в том числе в сфере здравоохранения.

"Со времени начала пандемии отмечены массированные кампании распространения фишинга и вредоносных программ, операции сканирования и DDoS-атаки, некоторые из которых затрагивают критические инфраструктуры, необходимые для управления этим кризисом", - заявил он.

Глава дипломатии ЕС назвал авторов таких атак "преступниками", которые могут поставить под угрозу жизнь людей. По его словам, "это вопрос человечности и общечеловеческих ценностей"

От имени стран ЕС он призвал каждую страну "проявлять должную осмотрительность и принимать надлежащие меры в отношении субъектов, осуществляющих такую деятельность на своей территории".

Боррель приветствовал в этой связи работу, которую ведет 6-я Рабочая группы открытого состава ООН (РГОС) в области информации и телекоммуникаций в контексте международной безопасности.

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