Этот контент был опубликован 16 июня 2019 г. 22:17

Брюссель. 16 июня. ИНТЕРФАКС - Евросоюз в связи нападением на нефтяные танкеры в Ормузском проливе призвал страны Персидского залива и Иран разрядить региональную напряженность, найти путь к деэскалации и диалогу.

"Риск просчета остается высоким, особенно в отсутствие диалога. Выслушивание озабоченности всех заинтересованных сторон и поиск путей деэскалации отвечает интересам всех. ЕС хотел бы видеть регион, в котором спорные вопросы решаются путем диалога и дипломатического взаимодействия", - заявила генеральный секретарь Европейской внешнеполитической службы (ЕВС) Хельга Шмид.

В воскресенье представитель ЕВС сообщил о завершении ее четырехдневной поездки в район Персидского залива. Она посетила Объединенные Арабские Эмираты, Оман, Катар и Иран.

Шмид подтвердила приверженность Евросоюза ядерному соглашению с Ираном (JCPOA), которое является "ключом к укреплению стабильности и безопасности на Ближнем Востоке и важнейшим элементом глобального ядерного нераспространения".

Она обсудила в Иране "текущие усилия ЕС совместно с другими европейскими партнерами по обеспечению возможности продолжения законной торговли с Ираном, в том числе посредством ввода в действие специального транспортного механизма "ИНСТЕКС".

В коммюнике сообщается, что в понедельник высокий представитель по иностранным делам Федерика Могерини обсудит последние события в регионе с министрами иностранных дел стран Евросоюза на заседании Совете ЕС в Люксембурге.

1мн ад

Neuer Inhalt Horizontal Line

Teaser Instagram Присоединяйтесь к нам в Инстаграме!