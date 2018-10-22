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Этот контент был опубликован 22 октября 2018 г. 15:44 22.10.2018 - 15:44

Брюссель. 22 октября. ИНТЕРФАКС - ЕС призывает Россию и США продолжать конструктивный диалог по ДРСМД, и просит США подумать о последствиях возможного выхода из договора, говорится в заявлении пресс-секретаря верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Майи Косьянчич.

"США и Российская Федерация должны сохранять взаимодействие в рамках конструктивного диалога, чтобы сохранять ДРСМД и обеспечить его полную и поддающуюся проверке имплементацию, необходимую для европейской и глобальной безопасности", - говорится в заявлении.

"Мы ожидаем, что Российская Федерация прозрачно и содержательно ответит на серьезную обеспокоенность, связанную с исполнением ею ДРСМД, но также мы ожидаем, что США рассмотрят последствия своего возможного выхода из ДРСМД для собственной безопасности, безопасности их союзников и всего мира", - говорится в заявлении.

ЕС также указывает на то, что мировому сообществу не нужна новая гонка вооружений.

"Миру не нужна новая гонка вооружений, которая не только не принесет никому пользы, но и напротив, создаст только более серьезную нестабильность", - отмечает пресс-служба.

В ночь с субботы на воскресенье президент США Дональд Трамп заявил, что намерен вывести США из ДРСМД. Президент пояснил, что считает нужным так поступить, потому что российская сторона нарушает положения этого соглашения.

ДРСМД был заключен между СССР и США и подписан в Вашингтоне 8 декабря 1987. С советской стороны его подписал генсек ЦК КПСС Михаил Горбачев, а с американской - президент США Рональд Рейган. Договор вступил в силу 1 июня 1988 года.

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