Этот контент был опубликован 12 апреля 2019 г. 16:31

Брюссель. 12 апреля. ИНТЕРФАКС - Высокий представитель ЕС по иностранным делам Федерика Могерини распространила заявление от имени Союза об уважении верховенства права в киберпространстве.

"Европейский союз и его государства-члены являются горячими защитниками открытого, стабильного и надежного киберпространства, которое уважает права человека, основополагающие свободы и правовое государство. Киберпространство предлагает значительные возможности политического, экономического и социального развития", - говорится в коммюнике, опубликованном в пятницу на сайте ЕС.

В документе выражается обеспокоенность умножением в киберпространстве злонамеренных действий, которые нацелены на то, чтобы "подорвать целостность, безопасность и экономическую конкурентность ЕС, включая возрастающее число похищений интеллектуальной собственности с помощью технологий информатики и связи".

В Брюсселе подчеркивают, что злоупотребление такими технологиями может иметь дестабилизирующие последствия, которые усилят риски конфликтов.

В заявлении содержится призыв ЕС к тем, кто применяет подобную практику, положить конец такой злонамеренной деятельности. Евросоюз и его члены предлагают всем партнерам усилить международное сотрудничество, чтобы содействовать безопасности и стабильности киберпространства.

Усилия Евросоюза, отмечается в документе, направлены на укрепление устойчивости киберпространства и на лучшее осведомление предприятий и граждан. Указывается на важность дипломатических мер для реагирования на нарушения.

В заявлении говорится о необходимости того, чтобы международное сообщество удвоило усилия для борьбы против злонамеренных действий в киберпространстве.

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