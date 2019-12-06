Этот контент был опубликован 6 декабря 2019 г. 15:54

Брюссель. 6 декабря. ИНТЕРФАКС - Ливийское правительство Фаиза Сараджа признается Евросоюзом, а подписанный Ливией и Турцией меморандум о разграничении морских зон изучается в ЕС с точки зрения последствий для соседей, заявил Петер Стано, официальный представитель главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля.

"Правительство (национального согласия Ливии - ИФ) было признано Европейским сообществом, следовательно, господин Сарадж - наш партнер, с которым мы должны осуществлять контакты и взаимодействие", - сказал пресс-секретарь в пятницу на брифинге в Брюсселе.

Стано отвечал на вопрос, по-прежнему ли поддерживает ЕС Сараджа после подписания с Анкарой двустороннего "Меморандума о взаимопонимании" между Турцией и Ливией от 27 ноября 2019 года о делимитации морских границ, который противоречит интересам стран Евросоюза.

"С другой стороны, очень важно тщательно изучить текст этого меморандума, чтобы видеть его последствия. Но, как мы всегда заявляли о действиях, прежде всего, Турции, но также и Ливии, если вы предприняли что-то, что имеет последствия для ваших соседей, вы должны обсуждать это с соседями, и нужно уважать международное право", - отметил представитель Борреля.

Он пояснил, что текст меморандума получен в Брюсселе накануне, и его предстоит внимательно изучить, чтобы делать более конкретные комментарии.

Как сообщалось, 4 декабря ЕС заявил о своей солидарности с Грецией и Кипром относительно "недавних действий Турции в Восточном Средиземноморье, включая Эгейское море".

"Турция должна уважать суверенитет и суверенные права всех государств-членов ЕС, как неоднократно подчеркивалось Европейским советом, и в последний раз - в заключениях совета в июне 2019 года", - говорилось в коммюнике, распространенном в Брюсселе.

В нем отмечалось, что необходимы разъяснения по содержанию двустороннего "Меморандума о взаимопонимании" между Турцией и Ливией о делимитации морских границ.

В документе подчеркивалось, что крайне важно соблюдать международное морское право, принцип добрососедских отношений, а также суверенитет и суверенные права в морских зонах всех соседних государств, включая островные.

"Все члены международного сообщества должны соблюдать эти принципы и воздерживаться от любых действий, подрывающих региональную стабильность и безопасность", - заявили в Брюсселе.

В конце ноября в Стамбуле был подписан меморандум о взаимопонимании между Турцией и Ливией по разграничению морских зон, вызвавший резкую реакцию Греции и Кипра.

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