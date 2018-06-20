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Этот контент был опубликован 20 июня 2018 г. 20:26 20.06.2018 - 20:26

Брюссель. 20 июня. ИНТЕРФАКС - Официальный представитель Европейской внешнеполитической службы (ЕВС) сообщил, что вопрос о непризнании победы на выборах мэра Кишинева Андрея Нэстасе был поднят в среду в Брюсселе на подкомитете ЕС-Молдавия по вопросам свободы, безопасности и правосудия.

"Ввиду вчерашнего решения Кишиневского городского суда не утверждать избрание Андрея Нэстасе мэром Кишинева, важно, чтобы апелляционное производство проводилось на справедливой и полностью прозрачной основе", - подчеркивается в коммюнике ЕВС.

В документе напоминается, что А.Нэстасе был избран на выборах мэра 3 июня "при народной поддержке электората Кишинева, что было также признано наблюдателями".

"Крайне важно, чтобы воля избирателей соблюдалась", - заявил представитель ЕВС.

"Европейский союз ожидает, что Республика Молдова будет гарантировать функционирование демократических механизмов в соответствии с международными стандартами и обязательствами по Соглашению об ассоциации между ЕС и Молдавией, в том числе относительно выборов", - отмечается в заявлении.

Накануне суд Кишинева признал недействительными результаты выборов мэра Кишинева, второй тур которых состоялся 3 июня.

Согласно решению судебной инстанции, оба кандидата в ходе избирательной кампании допустили нарушения, которые повлияли на исход голосования. За них вели агитацию иностранные граждане, что запрещено законом.

Кроме того, суд признал агитацией в день выборов призывы кандидатов к избирателям активно участвовать в голосовании. В ходе второго тура выборов победу одержал лидер проевропейской партии "Платформа DA" Андрей Нэстасе, который набрал 52,57% голосов против 47,43% у кандидата от Партии социалистов Ивана Чебана.

В среду решение суда было обжаловано в Апелляционной палате. Запрос адвокатов А.Нэстасе должен быть рассмотрен в течение трех дней.

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