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Этот контент был опубликован 15 июля 2018 г. 16:58 15.07.2018 - 16:58

Брюссель. 15 июля. ИНТЕРФАКС - Официальный представитель Европейской внешнеполитической службы (ЕВС) выразил обеспокоенность Евросоюза последними событиями в Никарагуа.

"Акты насилия в отношении студентов и гражданских лиц в Никарагуа, а также задержки в предоставлении срочной медицинской помощи раненым вызывают сожаление. Мы ожидаем, что власти обеспечат безопасность населения и будут соблюдать основные права. Любое насилие должно быть прекращено", - говорится в коммюнике, распространенном ЕВС в воскресенье.

"Мы вновь призываем к мирному и демократическому разрешению ситуации в стране в рамках национального диалога", - подчеркивают в Брюсселе.

Ранее на этой неделе ситуационно-кризисный центр (ДСКЦ) МИД РФ предупредил, что россиянам следует временно воздержаться от поездок в Никарагуа из-за антиправительственных выступлений в этой стране.

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