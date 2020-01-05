Этот контент был опубликован 5 января 2020 г. 11:41

Брюссель. 5 января. ИНТЕРФАКС - Высокий представитель ЕС по иностранным делам Жозеп Боррель провел телефонный разговор с министром иностранных дел Ирана Джавадом Зарифом, отметив необходимость снижения напряженности в регионе и сохранения ядерного соглашения, сообщила в воскресенье Европейская внешнеполитическая служба (ЕВС).

"Жозеп Боррель выразил глубокую обеспокоенность по поводу последнего нарастания насильственных столкновений в Ираке, включая убийство генерала Касема Сулеймани. Он призвал Иран проявлять сдержанность и тщательно обдумывать любую реакцию, чтобы избежать дальнейшей эскалации, которая нанесет ущерб всему региону и его народу", - говорится в коммюнике, распространенном в Брюсселе.

Глава дипломатии ЕС заявил о своей полной готовности содействовать деэскалации. Он подчеркнул, что в конечном итоге региональное политическое решение является единственным путем продвижения вперед и что ЕС готов поддержать его.

Боррель и Зариф обсудили также важность сохранения Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД), который "продолжает оставаться краеугольным камнем глобальной архитектуры ядерного нераспространения и играет важную роль в обеспечении безопасности региона и мира".

Высокий представитель ЕС подтвердил свою решимость и впредь в полной мере играть роль координатора и сохранять единство оставшихся участников СВПД в поддержке соглашения и его полномасштабного осуществления всеми сторонами, отмечается в сообщении ЕВС.

Глава европейской дипломатии пригласил министра иностранных дел Ирана в Брюссель, чтобы продолжить их работу по этим вопросам.

В коммюнике сообщается, что разговор Борреля с Зарифом состоялся в субботу в контексте телефонных консультаций, которые высокий представитель ЕС вёл с минувшей пятницы с министрами иностранных дел ряда стран Евросоюза и региона, чтобы обсудить последние события и шаги по снижению напряженности.

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